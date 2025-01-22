الجزائر تسلم إسبانيا مواطنا كان مختطفا في مالي

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، تسليم مواطن إسباني كان مختطفا في مالي إلى بلاده.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية الجزائرية على صفحتها بموقع فيسبوك"، أشرف الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية لوناس مقرمان، على عملية تسليم الرعية الاسباني نافارو كندا خواكيم إلى سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة اليوم.

وأكد مقرمان، في المؤتمر الصحفي، توحيد الجهود والإمكانات لمحاربة الإرهاب، وكل الأعمال التي تشكل رافدا لتمويل الأنشطة الإجرامية في المنطقة والعالم.

وأضاف مقرمان، أن الأسلاك الأمنية مع الشركاء الأمنيين بالمنطقة قامت بجهود مكثفة وتسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية منذ الوهلة الأولى لعملية الاختطاف.

وأردف قائلا: "أسدت السلطات العليا للبلاد التعليمات السامية لبذل قصارى الجهد وحشد الإمكانات للوصول إلى المختطف وتحريره والحرص على سلامته".

وأوضح مقرمان، أنه تم إحاطة السلطات الإسبانية حينها بتطورات عملية البحث عن الرهينة، مشيرا إلى أن الجزائر لديها سجل حافل في مثل هذه المواقف الإنسانية كما أنها ساهمت في مرات عديدة في تحرير الرهائن، ولعبت في مواقع أخرى دورا وسيطا بما يحفظ النفس للبشرية وتجنب المآسي المحزنة.

وندّد مقرمان، بالممارسات العنيفة والأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية في المنطقة ومختلف أصقاع العالم بكل أصنافها، مؤكدا توحيد الجهود والإمكانات لمحاربة الإرهاب وكل الأعمال التي تشكل رافدا لتمويل الأنشطة الإجرامية.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت أنها تسلمت أمس الثلاثاء المواطن الإسباني المختطف، مشيرة إلى أن المواطن الإسباني الذي كان في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريخ 14 يناير، بالمنطقة الحدودية الجزائرية - المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد.

وكان قد صرح متحدثان باسم تحالف لمتمردي الطوارق في شمال مالي أول أمس الاثنين، بأن التحالف حرر إسبانيا خُطف في شمال مالي.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية، قالت يوم الجمعة الماضي إن إسبانيا خُطف في شمال أفريقيا.

وذكرت صحيفة الباييس، أن الرجل خطفته جماعة إسلامية في جنوب الجزائر واقتيد إلى مالي.