وزير خارجية التشيك يعرب تقديره الكبير لدور مصر المحوري في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعرب وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي قامت به مصر من أجل إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ذاكرا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في طريق تحقيق كامل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً في ظل التداعيات الواسعة للأزمة في غزة والتي امتدت لأكثر من 15 شهراً.

جاء ذلك خلال لقاء السفير محمود عفيفي سفير مصر لدى جمهورية التشيك، مع ليبافسكي على هامش اللقاء السنوي للوزير التشيكي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في براج.

وأكد الوزير التشيكي أيضاً على تطلع بلاده لتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي في إطار الفرص المتاحة لتحقيق طفرة في عدد من مجالات التعاون الهامة، خاصة المجالات الاقتصادية، ومع الأخذ في الاعتبار العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين، وأيضاً الخطوات الايجابية في عدد من مجالات العمل المشترك على غرار زيادة تدفقات السياحة التشيكية إلى مصر، وارتفاع معدلات التبادل التجاري، والنمو المستمر في علاقات التعاون الثقافي والعلمي.

ومن جهته، أكد السفير عفيفي التزام مصر بالعمل من أجل إحلال الأمن والسلام في المنطقة، وذلك بالتوازي مع التزامها القوي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، والعمل على وقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل سرعة التعامل مع مختلف الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان قطاع غزة، وذلك في ضوء الوضعية الصعبة التي يواجهونها خلال المرحلة الحالية.