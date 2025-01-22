فيلم "الدشاش": محمد سعد يعود إلى الصدارة

حقق فيلم "الدشاش" إيرادات بلغت 949 ألف جنيه أمس، ليصل إجمالي إيراداته إلى 43.77 مليون جنيه خلال 3 أسابيع، مع بيع أكثر من 352 ألف تذكرة. الفيلم الذي يعيد محمد سعد إلى الواجهة بعد فترة من التراجع، يدور حول شخصية "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليليًا ويتحول إلى شخص أفضل بعد أزمة كبيرة. يشارك في بطولته زينة، وباسم سمرة، ونسرين طافش، بإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم "6 أيام": رحلة زمنية بين الماضي والحاضر

جاء فيلم "6 أيام" في المركز الثاني أمس، بإيرادات بلغت 640 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه خلال أسبوع واحد إلى 4.68 مليون جنيه. تدور القصة حول رحلة ممتدة عبر خمس حقب زمنية تجمع بين آية سماحة وأحمد مالك. الفيلم من تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما": قصص متشابكة ومليئة بالعاطفة

في المركز الثالث، أضاف فيلم "بضع ساعات في يوم ما" أمس 516 ألف جنيه لإجمالي إيراداته البالغة 25.57 مليون جنيه خلال 4 أسابيع. الفيلم يروي قصصًا متشابكة لمجموعة من الشخصيات التي يجمعها الحب، من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، وإخراج عثمان أبو لبن.

فيلم "الهنا اللي أنا فيه": بين السعادة الافتراضية والواقع

احتل فيلم "الهنا اللي أنا فيه" المركز الرابع بإيرادات يومية بلغت 508 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 40.42 مليون جنيه خلال 5 أسابيع. الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، ويغوص في التناقض بين المثالية الافتراضية والمشاكل الحقيقية.

فيلم "الحريفة 2": رحلة طويلة مع مبيعات تقترب من المليون تذكرة

حافظ فيلم "الحريفة 2" على المركز الخامس بإيرادات يومية 440 ألف جنيه، ما رفع إجمالي إيراداته إلى 115.47 مليون جنيه بعد 7 أسابيع. الفيلم يروي مغامرات "الحريفة" بين الجامعة وكرة القدم، وهو من إخراج كريم سعد.

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو": مطاردة غير تقليدية

حقق فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" أمس 315 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 10.45 مليون جنيه بعد 3 أسابيع. الفيلم من بطولة عصام عمر، وركين سعد، ويدور حول شاب وكلبه يواجهان مطاردة غامضة.

فيلم "سنو وايت": دراما كوميدية بلمسة إنسانية

احتل فيلم "سنو وايت" المركز السابع بإيرادات بلغت 45 ألف جنيه، ما رفع إجمالي إيراداته إلى 444 ألف جنيه خلال أسبوع. الفيلم يروي قصة شابة قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق أحلامها رغم التحديات المجتمعية، بإخراج تغريد أبو الحسن.

فيلم "الهوى سلطان": صعود طفيف بعد 11 أسبوعًا

حقق فيلم "الهوى سلطان" أمس 18 ألف جنيه بإجمالي إيرادات 81.88 مليون جنيه خلال 11 أسبوعًا. تدور أحداث الفيلم حول العلاقات الرومانسية والصداقة القوية، وهو من بطولة منة شلبي وأحمد داود.

فيلم "المستريحة": صعود مفاجئ بعد تراجع

حقق فيلم "المستريحة" أمس 5 آلاف جنيه بإجمالي 1.3 مليون جنيه خلال 3 أسابيع. يروي الفيلم مغامرة "شاهيناز المرعشلي" في استعادة ماسة ثمينة، من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد.

فيلم "مين يصدق": ختام ضعيف رغم الحبكة المختلفة

جاء فيلم "مين يصدق" في المركز الأخير بإيرادات يومية 2 ألف جنيه، ليصل الإجمالي إلى 3.83 مليون جنيه بعد 8 أسابيع. الفيلم يدور حول شابة تقع في حب نصاب وتشاركه مغامراته، من بطولة أشرف عبد الباقي وچيدا منصور.

ملحوظة: تعكس هذه الأرقام أداء الأفلام يوم أمس فقط، بما يبرز تنوع السوق السينمائي بين الأعمال التجارية والاجتماعية والإنسانية.