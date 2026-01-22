سلطنة عُمان تشارك في معرض القاهرة الدولي الـ57 للكتاب بإصدرات محلية ودولية

تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في فعاليات معرض القاهرة الدولي الـ (57) للكتاب.

وشارك السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في فعاليات افتتاح هذه الدورة التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور عدد من الوزراء في الحكومة المصرية.

وتسعى سلطنة عمان خلال مشاركتها في المعرض الذي يستمر حتى 3 فبراير المقبل، وسط مشاركة واسعة محلية ودولية تؤكد مكانة المعرض كأكبر وأهم حدث ثقافى فى المنطقة، إلى إبراز الانتاج الفكري العُماني بكافة مجالاته، وتعزيز العلاقات القائمة مع مصر في مختلف المجالات لا سيما المجالات الثقافية.

يضم جناح سلطنة عُمان المشارك إصدارات من شتى مجالات المعرفة؛ بهدف التعريف بالكتاب العُماني وإبراز الجانب الفكري والأدبي والتاريخي لسلطنة عُمان، ولتسهيل وصول الكتاب العُماني إلى الباحثين والمفكرين وكافة شرائح المجتمع. كما يضم قائمة متعددة ومختارة من العناوين والإصدارات الحديثة تشمل جوانب ثقافية وأدبية وفنية وفقهية وإعلامية وسياحية.

وأُختير الأديب العالمى نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره فى إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيى الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة فى وجدان أجيال من الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعى.

شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات، التي انعقدت بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الدول العربية.