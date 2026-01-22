نائب محافظ بني سويف يتابع معدلات تسريع الانتهاء من بعض مشروعات الصرف الصحي

عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصرف الصحي، وذلك بحضور: "المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد جبر معاون المحافظ ومنسق عام حياة كريمة، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف".

وناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع، الإجراءات المطلوبة لتذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز بني سويف وناصر والواسطى، والتي قاربت على الانتهاء، وكذا متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي ببا وناصر.

وأكد نائب المحافظ، تضافر الجهود والمتابعة المستمرة لتسريع وتيرة العمل بمشروعات الصرف الصحي، التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين في عدد من قرى المحافظة، مشيرًا إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق المستهدف منها.