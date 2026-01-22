ريال مدريد يتصدر قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات

تصدر ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان قائمة الأندية العشرين الأكثر تحقيقًا للإيرادات على مستوى العالم، بحسب النسخة التاسعة والعشرين من تقرير "ديلويت" (Deloitte) لأندية كرة القدم الأعلى دخلًا في موسم 2024-2025.

ويتضمن التقرير قائمة تضم الأندية العشرين التي حققت أعلى إيرادات في موسم 2024-2025، وبينها أتلتيكو مدريد.

وبلغ إجمالي إيرادات هذه الأندية مجتمعة 12.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 11% عن الموسم السابق، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم حاجز 12 مليار يورو.

واحتفظ ريال مدريد بصدارة القائمة بإيرادات بلغت 1.161 مليار يورو، بزيادة قدرها 115.5 مليون يورو مقابل موسم 2023-2024، حيث ارتفعت عائداته التجارية (594 مليون يورو) بنسبة 23% لتعوض بهذا انخفاض دخله عن المبارايات بنسبة 6%.

في الوقت نفسه، ارتقى برشلونة من المركز السادس إلى الثاني، بعد غيابه عن المراكز الثلاثة الأولى في هذا التصنيف منذ موسم 2019-2020.

ويعود ارتفاع إيرادات النادي الكتالوني إلى 975 مليون يورو، وفقا لتقرير "ديلويت"، إلى بيع تراخيص المقاعد الدائمة، وتحديداً تراخيص مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو.

وجاء في المركز الثالث بالقائمة بايرن ميونخ الألماني بإيرادات بلغت 860.6 مليون يورو، بينما كان أتلتيكو مدريد ثالث فريق إسباني يظهر في القائمة، محتلا المركز الثالث عشر.