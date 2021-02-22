بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع المسافرين إلى كندا

بدأت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، تطبيق تدابير الحجر الصحي الصارمة على جميع القادمين إلى الدولة عبر مطاراتها الدولية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبموجب هذه التدابير، يجب على كل مسافر إجراء فحص الكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" عند وصوله إلى أرض المطار، ويمضي فترة عزل ذاتي مدته ثلاثة أيام على الأقل في فندق خاضع للإشراف الحكومي على نفقته الخاصة.

وبدأت أوتاوا يوم الاثنين الماضي في مطالبة جميع المسافرين غير الأساسيين الذين يعبرون إلى كندا براً إظهار اختبار سلبي لفيروس كوفيد-19 تم إجراؤه في غضون 72 ساعة، واعتبارا من اليوم، مُنح المسافرون غير الأساسيين إعفاءات وسُمِح لهم بدخول البلاد عند المعابر البرية لإجراء اختبار كوفيد-19 على الحدود وكذلك في نهاية الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقال موقع الحكومة الفيدرالية إن المعابر الحدودية الخمسة التي ستتطلب الاختبار بدءا من اليوم هي "دوجلاس" في مقاطعة بريتش كولومبيا، و"كوتس" في مقاطعة ألبرتا، و"جسر كوينستون-لويستون" في نياجرا أون ذا ليك بمقاطعة أونتاريو، و"سانت برنارد دي لاكول" بكيبيك و"جسر سانت ستيفن الثالث" في مقاطعة "نيو برونزويك".

وتوسع الحكومة مواقع الاختبارات عند 11 معبرا حدوديا آخر اعتبارا من 4 مارس القادم.