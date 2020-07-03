مسؤول: الصين بحاجة لمراجعة شاملة لنظام الانتخابات في هونج كونج

قال أحد كبار مسؤولي شؤون هونج كونج في بكين إن الصين تواجه مهمة "حاسمة وعاجلة" لإصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج، في أحدث إشارة لتفكير السلطات في تغييرات كبيرة في الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شيا باولونج، مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو على مستوى مجلس الوزراء في الصين، القول في كلمة له اليوم الإثنين إن بكين بحاجة إلى إصلاح النظام الانتخابي في المدينة "لضمان سيطرة الوطنيين على الحكم في هونج كونج بحزم".

وفي كلمته أمام الجمعية الصينية لدراسات هونج كونج وماكاو، قال شيا إنه لتحسين النظام الانتخابي لهونج كونج، يجب سد "الثغرات القانونية ذات الصلة في إطار الدستور والقانون الأساسي" – وأن الأمر يعود للحكومة المركزية في إبلاغ هذه التغييرات للإدارة المحلية.

وتأتي التصريحات في أعقاب عدد من المقالات والتعليقات في التقارير الإعلامية الحكومية الصينية، وهي أحد إشارة إلى أن الصين تفكر في فرض المزيد من القيود على الديمقراطية المحدودة بالفعل في هونج كونج، حيث تختار لجنة من 1200 شخص من النخبة من رجال الأعمال والسياسة الرئيس التنفيذي للمدينة وتحتفظ بكين بحق النقض (فيتو) على هذا الاختيار.