 دبي الإماراتية تتيح إنهاء إجراءات المسافرين بالمطار خلال 5 ثوان - بوابة الشروق
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دبي الإماراتية تتيح إنهاء إجراءات المسافرين بالمطار خلال 5 ثوان

مطار دبي الدولي - ارشيفية
مطار دبي الدولي - ارشيفية
دبي - د ب أ
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 7:34 م | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 7:34 م
أطلقت دبي اليوم الاثنين، خدمة ذكية بمطار دبي تتيح المرور من إدارة الجوازت خلال 5 ثوان.

وقال اللواء محمد المري، مدير عام إقامة دبي إن الخدمة الجديدة تتيح للمسافر المرور من البوابات الذكية بالمطار عبر بصمتي العين والوجه، دون الحاجة لإستخدام جواز السفر.

وأوضح المري للصحفيين أن المسافر مطالب بالنظر إلى شاشة الكترونية في بوابة ذكية بالمطار ليتم التعرف عليه من خلال بصمة العين مع الوجه في مدة لا تتجاوز خمس ثوان، ليتوجه بعدها إلى صالة السفر دون المرور على موظف الجوازات.

ولفت المري إلى أن مطار دبي مزود بـ122 بوابة ذكية في صالات المغادرين والقادمين لتيسير دخول وخروج المستخدمين.

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