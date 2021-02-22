قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد الأسبوع الجاري أكثر غزارة في الأمطار، وأقل في انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الموجة بدأت منذ الصباح الباكر على مناطق السلوم ومطروح إسكندرية، مشيرة إلى تعرض السواحل الشمالية لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة.



وأوضحت أن الأمطار كانت رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من مطروح والسلوم امتدت إلى الإسكندرية وبلطيم ورشيد، لافتة إلى أن الحالة تشمل كل محافظات الدلتا غدًا.



وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد إلى تعرض محافظات الدلتا لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا غدًا، فضلًا عن تعرض مدن القناة وشمال ووسط سيناء لأمطار قد تصل لحد السيول، قائلة إن محافظات القاهرة الكبرى تتعرض لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على بعض الفترات.



وذكرت أن الحالة مستمرة حتى الأربعاء المقبل، إذ تقل الأمطار لتنحسر على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معلنة التحسن بداية من الخميس، والذي تنحسر فيه الأمطار على السواحل الشمالية، وتنعدم على باقي الأنحاء، حتى منتصف الأسبوع المقبل.





