قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق على اتصال مباشر بعدد كبير من رجال الأعمال والشركات التي تتبنى أنشطة المسؤولية المجتمعية على قطاع عريض من الشعب النصري.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هدف الصندوق يتمثل في معاونة مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بتنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات أو المشاركة الفعلية في تطوير بعض المنشآت التعليمية أو الصحية وغيرها، التي تخدم أهالي القرى والنجوع التي رُصدت كأفقر قرى على مستوى الجمهورية، من قبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وتابع: «نطمح في توفير كل ما هو متعلق بتطوير الريف المصري»، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على التنمية العمرانية وإنما التنمية المستدامة بمفهومها الواسع.

ولفت إلى الشراكة مع القطاع الخاص والأفراد المهتمة بهذا الشأن، ويتم تخصيص حسابات متنوعة، سواء لتطوير القرى أو الرعاية الصحية أو كل المبادرات التي يتم إسنادها للصندوق، ذاكرًا أن الخطوات المتخذة هلال السنوات الخمس الماضية من تدعيم الثقة بين الصندوق وشركائه، جعلت عددًا كبيرًا من رجال الأعمال يحرصون على مشاركة الصندوق.

وأفاد بأن الصندوق طور 10 ألاف منزل على مستوى 300 قرية خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه يتم حاليًا تطوير عدد من المستشفيات والمنشآت الخدمية الموجودة في أسوان والنوبة، إضافة إلى تسع مدارس وثلاثة مراكز شباب ووحدتين صحيتين.

وأكد أن الفكرة الأساسية التي يعمل من خلالها صندوق تحيا مصر تتمثل في المشاركة، مفيدًا بأن تخصيص حساب للمشاركة في توفير لقاح فيروس كورونا كانت إيجابية جدًا.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع؛ للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، تم فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر"– تطوير 1500 قرية؛ لتلقي التبرعات كافة الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.