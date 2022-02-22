بايدن يعطي الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول البلطيق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية في التعامل مع روسيا، معتبرًا أنه لا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوأ.

وأضاف في كلمة له، مساء الثلاثاء، أنه سيتم الدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرًا إلى أنّه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول البلطيق.

ولفت بايدن، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية، مؤكّدًا أن هناك تصعيدًا كبيرًا للعمليات العسكرية الروسية شرقي أوكرانيا.

وشدّد على أنه إذا مضت روسيا في طريقها فستتحمل وحدها المسؤولية، وقال إنّ حلفاء واشنطن متحدون في معارضة "العدوان الروسي" والدفاع عن حلف شمال الأطلسي.