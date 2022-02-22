وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يوم الاثنين 21 فبراير 2022 هذا وقد تم التوقيع بحضور الأستاذ محمد الاتربى – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، والمهندس محمد سامي رئيس مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، و لفيف من قيادات البنك والاتحاد بهدف تقديم الدعم والتمويل لصغار المقاولون من الاعضاء التابعين والعاملين تحت مظلة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من ذوى الملاءة المالية، للعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من بنك مصر، مما يساهم في دعم هذه الفئة، من خلال تقديم وتوفير الحلول والخدمات المالية التي تتمثل في القروض والتسهيلات التي تدعم النشاط بالإضافة الي الحلول والخدمات الغير مالية من خلال مبادرة رواد النيل المقدمة من البنك المركزي المصري ، بغرض تقديم كافة سبل الدعم لصغار المقاولون في شتي مجالات المقاولات .

هذا و يولي بنك مصر لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27 % من كامل محفظة البنك الائتمانية في يونيو 2021 بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد".



ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يملكه من خبرة في هذا المجال وانطلاقاً من دور البنك كأحد المؤسسات الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير اليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية وأيضا حلول وخدمات غير مالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

هذا وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز عن الفترة السابقة تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من العديد من المؤسسات الدولية ومن تلك الجوائز؛ جائزة "أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2021" من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس ، وجائزة " أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2021" من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك ، كما حصل البنك على جائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2021" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، وجائزة " البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2021" من - مجلة إنترناشيونال فاينانس ، وجائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2021" من مجلة آسيا موني "يوروموني"، وجائزة "أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2021" من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز والمراكز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال .

هذا ويحرص بنك مصر - باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني - على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الائتمانية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.