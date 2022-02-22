المفوضية ترحب بموافقة وزراء الخارجية الأوروبيين على فرض عقوبات على روسيا

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بموافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا.

وقالت السياسية الألمانية مساء اليوم الثلاثاء إن "قرار روسيا بالاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، مخالف للقانون ولا يمكن قبوله تماما" مشيرة إلى أن نفس الشيء ينطبق أيضا على قرار إرسال قوات إلى هاتين المنطقتين.

وأعلنت فون دير لاين أن حزمة العقوبات المزمعة سيتم إكمالها سريعا، وحسب تصريحاتها، فإن التدابير العقابية موجهة ضد أشخاص وشركات شاركت في هذا العمل المخالف للقانون، وقالت إنها "ستطال مصارف تمول الجهاز العسكري الروسي ومن ثم أسهمت في زعزعة استقرار أوكرانيا".

وتابعت فون دير لاين أنه سيتم فرض قيود قوية في تجارة الإقليمين الانفصاليين مع الاتحاد الأوروبي لافتة إلى أن هذه الخطوة ستأتي على غرار العقوبات التجارية التي تم إقرارها في 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم.

وقالت فون دير لاين إن الجزء الكبير والأخير من حزمة العقوبات يتمثل في اتخاذ تدابير لتقليص وصول الدولة الروسية إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي معلنة عن رغبة التكتل في أن يصعب على الكرملين بقدر الإمكان تمويل سياسته العدوانية.

ووصفت فون دير لاين قرار الحكومة الألمانية بوقف إجراءات اعتماد خط نورد ستريم2 بأنه "صائب تماما"، وقالت إنه "يجب إعادة النظر من جديد تماما في خط نورد ستريم 2 من منظور أمن الإمدادات بالنسبة لأوروبا كلها"، وذكرت أن الأزمة أظهرت أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل زائد عن الحد على الغاز الروسي.

وأعلنت فون دير لاين عن اتخاذ خطوات جديدة في حال وقوع اعتداءات جديدة من روسيا على أوكرانيا، وقالت إنه "إذا واصل الكرملين تصعيد هذه الأزمة، فإننا لن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير، والاتحاد الأوروبي يقف متحدا ومستعدا للتحرك سريعا".

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في اجتماع طارئ في باريس اليوم على اقتراح للمفوضية ومكتب الشؤون الخارجية لفرض عقوبات جديدة على روسيا.