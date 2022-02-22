الدنمارك تسجل 28 ألفا و899 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة

سجلت الدنمارك 28 ألفا و899 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 29 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و650 ألفا و559 إصابة، والوفيات إلى 4377 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و158 ألفا و506 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.