أليانز تفصل مدراء صناديق تحوط بعد تسببهم في خسائر بمليارات الدولارات

قامت مجموعة التأمين وإدارة الأصول الألمانية آليانز بفصل اثنين من المسؤولين عن إدارة مجموعة من صناديق التحوط تردد أنها فقدت مليارات الدولارات من حسابات مستثمريها ، الأمر الذي تسبب في فتح باب التحقيقات في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إنه تم فصل كلا من جريج تورنانت وستيفن بوند نيلسون ، اللذين أدارا صناديق التحوط ألفا ومقرها فلوريدا لصالح شركة "أليانز جلوبال إنفستورز"، في شهر ديسمبر الماضي ، حسبما كشفت الملفات التنظيمية.

ونقلت بلومبرج عن مصدر مطلع بهذا الأمر ، أن مديرا ثالثا هو تريفور تايلور اشترك في إدارة الصناديق، رحل في نفس التوقيت .