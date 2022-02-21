 أليانز تفصل مدراء صناديق تحوط بعد تسببهم في خسائر بمليارات الدولارات - بوابة الشروق
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أليانز تفصل مدراء صناديق تحوط بعد تسببهم في خسائر بمليارات الدولارات

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 12:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 12:00 ص

قامت مجموعة التأمين وإدارة الأصول الألمانية آليانز بفصل اثنين من المسؤولين عن إدارة مجموعة من صناديق التحوط تردد أنها فقدت مليارات الدولارات من حسابات مستثمريها ، الأمر الذي تسبب في فتح باب التحقيقات في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إنه تم فصل كلا من جريج تورنانت وستيفن بوند نيلسون ، اللذين أدارا صناديق التحوط ألفا ومقرها فلوريدا لصالح شركة "أليانز جلوبال إنفستورز"، في شهر ديسمبر الماضي ، حسبما كشفت الملفات التنظيمية.

ونقلت بلومبرج عن مصدر مطلع بهذا الأمر ، أن مديرا ثالثا هو تريفور تايلور اشترك في إدارة الصناديق، رحل في نفس التوقيت .

 


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