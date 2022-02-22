جونسون: بريطانيا ستفرض حزمة عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوجانسك

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء عن أن بريطانيا، ستفرض "حزمة عقوبات محدودة" ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تشعل نزاعاً كارثياً مع حكومة كييف المدعومة من الغرب.

وعقب ذلك أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش بـ"حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما.

ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتين وزارة الدفاع الروسية بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين دونيتسك ولوجانسك.

وفي خطاب حماسي متلفز استمر 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة، ومعتبراً أنّها ليست إلا "دمية" في أيدي الغرب.

ولمح بوتين أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخياً جزء من روسيا، متهماً سلطات كييف باضطهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ"حرب خاطفة" ضد منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.