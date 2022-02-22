تقارير تونسية: ساسي يقترب من العودة لـ الزمالك

اقترب فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري، من الرحيل عن فريقه خلال الفترة المقبلة، وعودته إلى صفوف نادي الزمالك.

ورحل فرجاني ساسي عن صفوف الزمالك بعدما رفض تجديد عقده بعدما استمر لمدة 3 سنوات وانتقل لنادي الدحيل القطري، لكن اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وكشف موقع «football tunisien» التونسي أن فرجاني حسم موقفه بعدم الاستمرار مع الدحيل القطري، مشيرا إلى أن هناك اتفاق بينه وبين الدحيل على مغادرة الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف التقرير حسب مصادر مقربة أن الوجهة المقبلة لفرجاني ساسي هي نادي الزمالك، مشددا أنه ينتظر عقد تسوية مع مرتضى منصور رئيس النادي بخصوص مستحقاته السابقة والتي كانت سببا في نزاع قانوني.