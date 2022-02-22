 بوتين يوجه طلبا إلى مجلس الاتحاد الروسي لاستخدام القوات المسلحة خارج البلاد - بوابة الشروق
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بوتين يوجه طلبا إلى مجلس الاتحاد الروسي لاستخدام القوات المسلحة خارج البلاد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 6:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 6:17 م

أعلنت رئيس مجلس الاتحاد البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، وجه طلبا لاستخدام القوات المسلحة لروسيا خارج البلاد.

وذكرت ماتفيينكو، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى "طلبا من الرئيس... حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج الاتحاد الروسي"، موجهة بإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة والنظر فيه بمناقشات مفتوحة، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأعلنت أن اللجان المعنية في مجلس الاتحاد لقد نصحت بالموافقة على تلبية الطلب مع أن يدخل قرار مناسب حول استخدام القوات المسلحة في الخارج حال تبنيه حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وينص مشروع القرار على أن عدد القوات ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها في الخارج أمور يحددها الرئيس الروسي.

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