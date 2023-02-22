 هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب شمال فلسطين - بوابة الشروق
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هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب شمال فلسطين

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 9:18 ص

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، شمال فلسطين، صباح اليوم الأربعاء، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية والجليل بأراضي عام 48.

واستمرت الهزة الأرضية، بحسب مراكز رصد جيولوجية، 10 ثوان، وضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط.


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