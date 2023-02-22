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ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، شمال فلسطين، صباح اليوم الأربعاء، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية والجليل بأراضي عام 48.
واستمرت الهزة الأرضية، بحسب مراكز رصد جيولوجية، 10 ثوان، وضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط.