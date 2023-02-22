صاحب مشروع السيارات الكهربائية: تكلفة التشغيل تعادل ثٌلث مركبات الوقود

علق الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري، صاحب مشروع السيارات الكهربائية المصنعة في مصر؛ على تصنيع نوعين من المركبات الكهربائية إحداهما بسرعة قصوى 60 كيلومترًا في الشحنة والثانية تسير 200 كيلومتر.

وأضاف "الغمري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن جميع دول العالم تعاني من أزمة اقتصادية، موضحًا أن الدولة المصرية تواجه أزمة كبيرة تتعلق بنقص الصادرات عن الورادات.

وأوضح السيارات تحتل المرتبة السابعة من وردات مصر، مشيرًا إلى أنه الميزان التجاري للدولة سيتعافى في حالة تصنيع هذه السيارات داخل الدولة المصرية؛ نظرًا لاتساع الحصيلة الدولارية في مصر؛ ما يساعد على خفض الأسعار.

وأشار إلى أن السيارة الجديدة أصبحت مطلبًا لمعظم البيوت المصرية؛ متابعًا: "مع ارتفاع الأسعار أصبح من المرهق على الناس توفير 400 ألف جنيه"، موضحًا أن مصر بها 5,5 مليون سيارة منهم 6% سيارات أجرة و94% ملاكي منها 80% تستخدم داخل المدينة.

وأكد أن المكونات الأساسية للسيارة الكهربائية سيتم استيرادها من الخارج، منوهًا أن تكلفة تشغيل السيارات الكهربائية ثلث تكلفة السيارات التى تعمل بالبنزين.



