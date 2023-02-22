اليمن يسترد 77 قطعة أثرية ومخطوطة مهربة من الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت السفارة اليمنية في واشنطن، اليوم الأربعاء، استرداد 77 قطعة اثرية ومخطوطة قرآنية من الولايات المتحدة الامريكية.

وثمن سفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي في حفل التسليم بحضور مسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الوطني اليمنية جهود الأجهزة الأمنية الأمريكية التي قامت بضبط هذه الأثار اليمنية القديمة وإعادتها لحكومة اليمن.

وقال الحضرمي، إن "التراث اليمني والآثار اليمنية تعرضت للسرقة والنهب والتهريب من قبل المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة ومليشيا الحوثي الانقلابية"، مشيرا إلى أن عددا من المتاحف اليمنية تعرضت للسطو بعد الانقلاب الحوثي الغاشم على الدولة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).

وأضاف: "بلادنا ونظرا للأوضاع الحالية بسبب الانقلاب الحوثي على الدولة ومن أجل رفع الوعي والترويج للتراث اليمني في الأوساط الامريكية، قررت إعارة هذه الآثار لمتحف (السميثسونيان) الشهير في قلب العاصمة الامريكية واشنطن، ونصت اتفاقية الإعارة الموقعة بين السفارة والمتحف على قيام المتحف بحماية وحفظ هذه الآثار ودراستها والترويج لها وإعادتها للحكومة اليمنية متى ما قررت ذلك".

وشملت الاتفاقية إعارة 65 وجها حجريا يعود عمرها للألفية الأولى قبل الميلاد، وصحن برونزي من القرن الثالث الميلادي، وعدد 11 مخطوطة قرآنية قديمة يعود عمرها للقرن الثامن الميلادي والتي تم اكتشافها في عام 1972 بالجامع الكبير بصنعاء.

من جانبه اكد المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي لندر كينج، استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية والشعب اليمني بما في ذلك حماية التراث والإرث اليمني العريق.

فيما أشاد مدير متحف السميثسونيان للفنون الاسيوية تشيس روبنسن، بعقد اتفاقية الإعارة، مؤكدا حرص المتحف للحفاظ على هذه الاثار، ودراستها وعرض بعضها على الجمهور للتعريف بالعراقة والتراث اليمني.