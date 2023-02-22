جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة عامل بقنا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها، لسرعة كشف تفاصيل واقعة العثور علي جثة عامل بقرية البحرى قامولا بمركز نقادة، مصابا بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا إخطارا من مأمور مركز شرطة نقادة يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى حسام رفاعي عطا الله 26 سنة، مقيم بقرية البحرى قامولا، مصابا بطلق نارى، وتوفي قبل محاولة إسعافه.

وتشكل فريق من إدارة البحث الجنائي ومباحث مركز نقادة لكشف تفاصيل الواقعة، كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليه للوقوف على أسباب الوفاة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم في الواقعة والسلاح المستخدم.

