أكد أحمد حسام ميدو، أن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أبلغه برحيله عن الدراويش.

وقال ميدو في تصريحاته عبر قناة المحور: "كان من الممكن أن نقتل المباراة بعد تقدمنا بهدف، ولكننا عوقبنا بإهدار الفرص، أشكر اللاعبين، على قتالهم، ولكن عدم استغلال الفرص كان سببا أساسيا في التعادل".

وأضاف: "بعتذر لجمهور الإسماعيلي، كنا نلعب على المكسب ولكننا لم ننجح في تحقيقه".

واختتم: "أترك الحرية الكاملة لمجلس إدارة النادي في اتخاذ القرار الصالح للنادي، وفوجئت بمكالمة من محمد عبد المنصف بأن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تواصل معه، وأبلغوه بأن هناك قرار تم اتخاذه برحيل ميدو، ومصر كلها تشهد بأنني اجتهدت من أجل النادي الإسماعيلي".