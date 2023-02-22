قال ناشطون سوريون إن السكان نصبوا خياما بالقرب من منازلهم للنوم فيها خوفا من الهزات الارتدادية التي ضربت مناطق في شمال غرب وشمال سوريا التي مزقتها الحرب.



وصرح ناشط يدعى عبد الكافي في محافظة إدلب بشمال غربى سوريا بأن هناك اتجاها جديدا يتخذه السكان السوريون بعد زلزال الإثنين.



وأضاف أن مدة الزلزال كانت قصيرة ولكن قوية ومن حينها بدأ السكان ينصبون الخيام بالقرب من المنازل والنوم فيها لدواعي تتعلق بالسلامة.



وتابع أن السكان يستخدمون المساحات المفتوحة كأماكن إيواء للشعور بالسلامة والأمان .



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من مئة ألف أسرة تشردت في البلاد عقب الزلازل التي وقت في السادس من فبراير بينهم 27 ألف أسرة في شمال غرب سوريا.



وبعد أكثر من أسبوعين من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا المجاورة، مازالت الأرض في المنطقة غير مستقرة بعد.



وأفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني في بوتسدام وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (يو إس جي إس) بأن زلزالا بقوة 4ر4 على مقياس ريختر وقع في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الحدود بين إسرائيل ولبنان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.



وفي العراق التي تحد سوريا وقع زلزال آخر بقوة 6ر4 على مقياس ريختر بعد حوالى ساعة . كما اهتزت الأرض في تركيا.



ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



وبدأت سلسلة الزلازل في السادس من فبراير عندما ضرب زلزال بقوة 7ر7 درجة وبعد فترة قليلة وقع آخر بقوة 6ر7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. وتلى هذا أكثر من ستة آلاف هزة ارتدادية، بحسب مصادر تركية.



وأعلن مركز رصد الزلازل في إسطنبول يوم الإثنين، عن زلزال آخر بقوة 4ر6 درجة.



ولقي أكثر من 48 ألف شخص حتفه منذ الكارثة بما في ذلك أكثر من 42 ألف شخص في تركيا.