مصادر فلسطينية: إصابة خطيرة لأحد المطاردين في اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لنابلس

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قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن أحد المُطادرين في عملية الاقتحام الإسرائيلية للبلدة القديمة في محافظة نابلس أصيب إصابة خطيرة في الرأس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في نابلس أحمد جبريل - في تصريح صحفي - إن هناك إصابات أخرى لم يتسن الوصول إليها.

ووجه سكان نابلس مناشدات للهلال والصليب الأحمر للتدخل لإنقاذ عشرات الطلبة والمعلمات في المدرسة النظامية بنابلس.

وكان جيش الاحتلال قد أرسل تعزيزات إضافية للقوات الخاصة التي اقتحمت البلدة القديمة، بعد وقوع اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية إن عبوتين ناسفتين انفجرتا في قوات الاحتلال، وإن هناك إصابات خطيرة في صفوفها.

وحلقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق البلدة القديمة خلال الاقتحام الذي لم ينته حتى الان.

كما أشارت القناة الـ 14 الإسرائيلة إلى أن العملية تدار في نابلس من مقر عمليات جهاز الأمن العام.

وقال صحفيون فلسطينيون، إنه "يتم استهداف الطواقم الصحفية الفلسطينية التي تقوم بتغطية الاقتحام".

فيما أظهر تصوير فيديو نشره سكان نابلس قيام سيارة ضمن قافلة من سيارات الاحتلال العسكرية بدهس أحد الفلسطينيين في الطريق إلى البلدة القديمة.