مدرب الدحيل: مهمتنا أمام الشباب ليست سهلة وفرصتنا كبيرة في بلوغ النهائي الآسيوي

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اعترف الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب الدحيل القطري بأن مهمة فريقه لن تكون سهلة أمام الشباب السعودي في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، عندما يلتقيان غدًا الخميس باستاد الثمامة.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات تليفزيونية: "فخورون بالتواجد في ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بعد أن تجاوزنا عقبة الريان بنجاح".

وأضاف : "لقد ظهرنا بمستويات رائعة في البطولة منذ مرحلة دور المجموعات، والآن هدفنا بلوغ نصف النهائي".

وقال: "سنحاول تجهيز اللاعبين بشكل جيد لمباراة الغد، وسنركز أكثر على الاستشفاء والتخلص من حالات الإرهاق والإجهاد البدني".

وأوضح: "سنواجه فريقا قويا، يملك لاعبا مميزا أعرفه جيدا، هو صديقي إيفر بانيجا لهذا علينا أن نظهر هويتنا في المباراة".

وأكد كريسبو أن فريقه هو المتأهل الوحيد الذي لعب 120 دقيقة في الدور الماضي، ورغم ذلك سيحضر بشكل جيد لمباراة الشباب.

وختم كريسبو تصريحاته: "فرصنا كبيرة بالتواجد بالنهائي، خاصة أن النسخة الحالية من البطولة تقام بالدوحة حتى نصف النهائي، وسنحاول استغلال ذلك".