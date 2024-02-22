 إذا احتلت إسرائيل محور فلادلفيا.. ضياء رشوان: مصر تحتفظ بكل حقوقها للدفاع عن أمنها - بوابة الشروق
الخميس 22 فبراير 2024 1:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إذا احتلت إسرائيل محور فلادلفيا.. ضياء رشوان: مصر تحتفظ بكل حقوقها للدفاع عن أمنها

أحمد علاء
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 12:30 ص | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 12:30 ص

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تحتفظ بكل الحقوق التي يتيحها لها القانون الدولي فيما يتعلق بخرق الاتفاقيات وحق دفاعها عن الأمن القومي.

جاء ذلك ردًا على سؤاله عن موقف الدولة الصرية إذا نفذت إسرائيل ما تعلنه بشكل مستمر عن نيته احتلال محور فلادلفيا (محور صلاح الدين).

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين يقع على شريط يمتد على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويقع ضمن المنطقة «د» العازلة بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الأربعاء، إن هذه الحقوق عديدة وكثيرة ومتنوعة ولا تقتصر على مسار واحد.

وأضاف أن جهات الاختصاص في مصر هي المنوط بها تحديد طرق الرد على أي تهديد، موضحًا أن مصر ليست دولة صغيرة ليتحدث أي شخص في الشئون العسكرية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تدرس أدواتها ومصادر تهديد إذا ما كان هناك تهديد، كما أنّها تستخدم ما ترى أنه مناسب في اللحظة المناسبة للرد على أي إجراء ضار على أمنها القومي والقضية الفلسطينية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك