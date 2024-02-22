قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تحتفظ بكل الحقوق التي يتيحها لها القانون الدولي فيما يتعلق بخرق الاتفاقيات وحق دفاعها عن الأمن القومي.

جاء ذلك ردًا على سؤاله عن موقف الدولة الصرية إذا نفذت إسرائيل ما تعلنه بشكل مستمر عن نيته احتلال محور فلادلفيا (محور صلاح الدين).

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين يقع على شريط يمتد على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويقع ضمن المنطقة «د» العازلة بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الأربعاء، إن هذه الحقوق عديدة وكثيرة ومتنوعة ولا تقتصر على مسار واحد.

وأضاف أن جهات الاختصاص في مصر هي المنوط بها تحديد طرق الرد على أي تهديد، موضحًا أن مصر ليست دولة صغيرة ليتحدث أي شخص في الشئون العسكرية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تدرس أدواتها ومصادر تهديد إذا ما كان هناك تهديد، كما أنّها تستخدم ما ترى أنه مناسب في اللحظة المناسبة للرد على أي إجراء ضار على أمنها القومي والقضية الفلسطينية.