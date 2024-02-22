صحة غزة: استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 132 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ139 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 97 شهيدًا، و132 إصابة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأعلنت ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفًا و410 شهداء، و69 ألفًا و465 إصابة.

واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن 20 مواطنا استُشهدوا وأصيب العشرات في قصف طائرات الاحتلال منازل تعود لعائلات عودة وياسين والعرقان ونصار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة قطيفان في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت عددا من القذائف صوب منازل المواطنين في حي الرمال غرب المدينة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، إذ نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وفي وسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت منزلا في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي ومدينة دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل وإصابة آخرين تم نقل عدد منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، طال قصف صاروخي ومدفعي منازل المواطنين وسط المدينة وغربها، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عشرات الجرحى.