افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بالرحمانية في البحيرة

افتتح اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الأربعاء، معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المقام بشارع أحمد محمود علي بمدينة الرحمانية بحضور الحسيني أبو عيانة، رئيس مركز ومدينة الرحمانية.

والمعرض نظمته الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، ضمن خطة المحافظة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد سكرتير عام المحافظة، والمرافقين له، أجنحة المعرض التي تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30٪.

من جهته، قال السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إن جميع الأسعار بالمعرض في متناول الجميع، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بجميع مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي، لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود محافظة البحيرة، بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع جميع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.