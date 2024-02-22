إبراهيم سعيد: مستوى زيزو مع الزمالك «سيئ» وتراجع بشدة هذا الموسم

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قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستواه متراجع بشدة خلال الفترة الأخيرة.

أضاف إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ على قناة "النهار":" مستوى أحمد سيد زيزو في تراجع شديد خلال الموسم الحالي مع نادي الزمالك".

تابع:" هل من العيب أن يجلس أحمد سيد زيزو على دكة البدلاء؟".

أتم:" زيزو للأسف مستواه متراجع بشدة، أصبح غير سريع ولا يقوم بالتسديد على المرمى، ولابد أن يراجع نفسه من أجل العودة لمستواه".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 من فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.