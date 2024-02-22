الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز الحمرا في الأغوار

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية عند حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن جنود الاحتلال المتواجدين عند الحاجز يقومون بشكل مستمر بإعاقة مركبات المواطنين وتفتيشها بشكل دقيق، والتدقيق في بطاقات راكبيها الشخصية، ما يتسبب بأزمة خانقة وإعاقة وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ومزارعهم، خصوصا في فترات الصباح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الحاجز شهد تشديدات مضاعفة صباح اليوم، إذ أجبر الجنود بعض المواطنين على الترجل من المركبات وتفتيشهم بشكل دقيق، ما خلق أزمة مرورية خانقة على الشارع، ما حدا بالكثيرين إلى عدم مواصلة طريقهم، والعودة إلى منازلهم.

ويشير السائق جعفر توفيق لـ«وفا»، إلى أن ما يحصل على الحاجز معاناة، وإذلال للمواطنين، خصوصا خلال الساعات ما بين الخامسة صباحا، حتى الثامنة، إذ يتعمد الجنود فرض تشديدات مضاعفة لإعاقة مرور المركبات في ساعات الذروة.

ويضيف، أنه خلال ساعات اليوم، يغلق الجنود بشكل مفاجئ الحاجز، دون أسباب، ما يخلق أزمات إضافية، ويعوق حركة المواطنين الذين ينتظرون عند الحاجز لساعات طويلة.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري عند مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

ويعوق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.