علق ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عما إذا كان من الممكن أن تعلق مصر العمل باتفاقية السلام مع إسرائيل ضمن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لحماية أمنها القومي.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الأربعاء، إن كل الأدوات متاحة، موضحًا أن مصر بها مؤسسات دستورية تتخذ مثل هذه الإجراءات.



وأضاف أن الاتفاقيات في مصر تُقر من البرلمان بعد إحالتها من رئيس الجمهورية.



وأشار إلى أن هناك سبلًا دستورية ومؤسسية في مصر، وقبلها تقديرات سياسية حول ما يجب فعله الآن وما الفائدة منه سواء للأمن القومي المصري أو للقضية الفلسطينية.



وأوضح أن الأمر ليس مجرد تسجيل موقف ليحظَ ببعض العجاب والتصفيق ثم ينتهي الأمر بإلقاء الفلسطينيين في الجحيم.