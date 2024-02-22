ميناء دمياط يستقبل 47 ألفا و500 طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، باستقبال الميناء 11 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 7 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة ONE PEACE والتي ترفع علم ليبيريا، ويبلغ طولها 192 مترا، وعرضها 31 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 47 ألفا و500 طن من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 58110 طن تشتمل على 9096 طن أسمنت معبأ، و1080 طن مولاس، و1199 طن ملح معبأ، و11200 طن كلينكر، و5916 طن يوريا، و29619 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49587 طن تشتمل على 1845 طن سلاج، و17278 طن قمح، و761 طن خشب زان، و1000 طن خردة، و3460 طن زيت طعام، و600 طن مولاس، و9500 طن ذرة، و15143 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 251 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 357 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4275 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61464 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 99277 طنا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3786 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وإمبابة و كوم أبو راضي، وتم تفريغ قطارين من 50 حاوية 40 قدما قادمين من الأسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 5373 شاحنة.