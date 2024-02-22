واشنطن تعلن قصف أهداف للحوثيين في اليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس عن قصف أهداف للحوثيين في اليمن خلال الساعات الماضية.

وجاء في بيان للقيادة المركزية: "في 21 فبراير، بين الساعة 1200 صباحا والساعة 0645 مساء (بتوقيت صنعاء)، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية أربع ضربات للدفاع عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز حوثية متحركة مضادة للسفن وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية نظام طائرات مسيرة هجوميا أحادي الاتجاه دفاعا عن النفس".

وتابع: "حددت قوات القيادة المركزية الأمريكية الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة التي مصدرها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأوضح: "وفي وقت لاحق، قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بضرب وتدمير الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة دفاعا عن النفس. ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".