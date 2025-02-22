شعبة الدواجن عن سبب ارتفاع الأسعار: الكتكوت وصل لـ60 جنيها

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة متابعة أسعار السلع الغذائية بمجلس الوزراء، إن أسعار الأعلاف، التي تمثل 70% من مدخلات صناعة الدواجن، مستقرة منذ فترة طويلة.

وأضاف في تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع سعر الكتكوت، الذي وصل إلى 58 جنيها في بعض المناطق و60 جنيها في الصعيد، مقارنة بـ25 إلى 30 جنيها بنهاية ديسمبر الماضي.

وأوضح أن زيادة الطلب على الدواجن بسبب دخول المربين في دورات إنتاجية جديدة استعدادًا لشهر رمضان أدت إلى ارتفاع الأسعار، لافتا أن الإنتاج الحالي من الدواجن يبلغ حوالي 1.8 مليار دجاجة، مقارنة بـ1.4 مليار دجاجة في عام 2022.

وعبر عن استنكاره لارتفاع سعر الكتكوت من 20 إلى 60 جنيهًا، قائلا: «تكلفة الكتكوت 20 أو 25 جنيها كحد أقصى ليه يصل لـ 60 جنيها، الناس بترفع الأسعار على أي أساس؟ استغلال الفرصة هو سبب الخلل الآن».

ولفت إلى ارتفاع الأسعار من 37 جنيها لكيلو الدواجن في 2022 إلى حوالي 100 و105 جنيهات بزيادة ثلاثة أضعاف، موضحا أن تراجع القوة الشرائية للمواطنين حقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج رغم وجود فجوة 200 مليون دجاجة.

وأضاف أن ضح الدولة كميات كبيرة من الدواجن في المنافذ الحكومية بأسعار أقل من السوق الحر من شأنها أن تحدث الانضباط في السوق، متسائلا: «إيه اللي يخلي المواطن يشتري من السوق الحر بـ110 أو 115 جنيه للكيلو، بينما في المنافذ الحكومية بـ100 جنيه للكيلو بفارق 15 جنيها؟».