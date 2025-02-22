رئيس النواب العراقي يطرح 10 مقترحات لدعم فلسطين ومنع تهجير أهالي غزة

طرح رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم السبت، 10 مقترحات لدعم فلسطين ومنع تهجير أهالي غزة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن المشهداني، أكد وقوف العراق عمومًا ومجلس النواب خصوصًا مع الأشقاء في فلسطين وغزة ما قبل السابع من أكتوبر وأثنائها، منبهًا إلى أن «العراق ما زال معهم وهم في القلب».

وأضاف البيان، أن «المشهداني اقترح خلال كلمته، عددًا من الآليات لنصرة القضية الفلسطينية، منها: تشريع البرلمانات العربية لقوانين ترفض تهجير أهل غزة، إلى جانب قوانين أخرى تمنح الدعم العاجل للأشقاء.

• وفيما يلي النقاط المقترحة:

1- إصدار قوانين تشريعية موحدة ترفض بالكلية نقل كل أو جزء من أهل غزة من غزة أو من فلسطين للأردن ومصر أو أي دولة أخرى.

2- إصدار قوانين تفرض تجريمًا تشريعيًا وقانونيًا على الدول والشركات، بما فيها شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تساهم في استهداف أهل غزة وفلسطين، على ما ثبت أخيرًا من استعانة الكيان الصهيوني بخبرة دول وخبرة شركات ذكاء اصطناعي لتقديم بنوك أهداف لها في الحرب على غزة.

3- تعزيز إصدار برلمانات الدول العربية لتشريعات تسهل تقديم العون العاجل المادي والمعنوي ونحن على أبواب رمضان لغزة، وترتيب إدخال المساعدات لقطاع غزة بالتعاون مع الدول المجاورة، وتسهيل خروج الجرحى لعلاجهم بتعاون عربي إسلامي.

4- إنشاء صندوق عربي إسلامي استثماري لدعم إعادة إعمار غزة والضفة، والاستثمار فيهما وتعزيز السيادة على القدس الواحدة الموحدة.

5- توفير البرلمانات العربية منحًا عاجلة وآجلة لغزة وعموم الضفة من خلال تقديم تشريعات وقوانين لحكوماتها تلزمها بجمع المنح هذه.

6- العمل البرلماني على تعزيز عمل الأونروا واللجوء للأمم المتحدة لكي ترفض إيقاف عملها كما يقترح الكيان الصهيوني.

7- العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي لغزة والضفة من خلال دعم اقتصادي مباشر وغير مباشر يزيل الفقر من مناطق أهلنا ويضمن لهم عيشا كريما.

8- إعفاء السلع المصنوعة في فلسطين والمزروعات من الضرائب والجمارك كليا دعما لإنتاجهم وزراعتهم وحتى صيدهم البحري.

9- تقديم تشريعات موحدة من البرلمانات العربية لتجريم التطبيع الكلي أو الجزئي دبلوماسيًا واجتماعيًا وسياسيًا وامنيًا واقتصاديًا وثقافيًا مع الكيان الصهيوني إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

10- حث برلمانات الدول الإسلامية على مثل ذلك لاتخاذ موقف واحد موحد لدعم الفلسطينيين في أراضيهم.