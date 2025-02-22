الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس تسوء

قال الفاتيكان في بيان اليوم السبت، إن البابا فرنسيس حالته أسوأ من أمس، مضيفا أنه عانى من أزمة تنفسية طويلة تشبه الربو، في وقت سابق اليوم.

وذكر بيان الفاتيكان أن البابا فرنسيس، الذي يتلقى العلاج في المستشفى من الالتهاب الرئوي المزدوج، في كامل وعيه، وفق وكالة رويترز.

ويتلقى البابا علاجا من الالتهاب الرئوي الثنائي في مستشفى جيميلي في روما منذ ثمانية أيام.

وكان الفاتيكان، قد أعلن أن البابا فرنسيس لن يؤدي صلاة التبشير الملائكي التقليدية يوم الأحد للمرة الثانية منذ دخوله المستشفى بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي.

وعادة ما يقيم البابا صلاة التبشير كل يوم أحد في منتصف النهار من نافذة القصر الرسولي المطل على ساحة القديس بطرس، حيث تتجمع الحشود تقليديا لهذه المناسبة.

وخلال مرضه السابق قاد البابا الصلاة أيضا من شرفة غرفته في المستشفى أو عبر رابط فيديو من مقر إقامته في كازا سانتا مارتا داخل الفاتيكان.