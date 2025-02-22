بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لتسليم 3 أسرى إسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وأظهرت المشاهد التي بثتها القسام، الأسرى وهو يقفون أمام إحدى أشجار الزيتون التي دمّرها الاحتلال خلال العدوان على غزة، فيما قال إحدهم إن هذه الشجرة تاريخها أكبر من عُمر إسرائيل.

وحرص أحد الأسرى على توجيه الشكر لعناصر كتائب القسام لعنايتهم به خلال الحرب. فيما قال أسير آخر إن أجداده من المغرب وتركيا، وإن جدّه جاء من قبل إلى أرض فلسطين، مشيرًا إلى أنه يجب أن يعود كلٌ إلى أرضه.

كما بيَّنت المشاهد، أن القسام اصطحبت أسيرين غير مشمولين حتى الآن بصفقات التبادل، وقد ظهرت عليهم معالم الصدمة وهو يجلسون داخل إحدى الجيبات العسكرية في ساحة تسليم الأسرى.

وقال الأسيران، إنهما حزينان لعدم الإفراج عنهما حتى الآن، وحثَّا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدمًا صفقة التبادل وعدم التراجع عنها، وأكّدا أن المسار العسكري ليس الحل.



