أطباء بلا حدود: 24 وفاة و800 إصابة في السودان جراء مرض ينتقل عبر المياه

لقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم ونقل أكثر من 800 آخرين إلى المستشفى في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب مرض ينتقل عن طريق المياه، حسبما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة.

ويأتي تفشي المرض عقب هجوم بطائرات بلا طيار على محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء، الواقعة على بعد 275 كيلومترا جنوب العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى عرقلة الوصول إلى مياه الشرب في مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، إن المصدر الأكثر ترجيحا للعدوى هو النهر، حيث ذهبت عائلات كثيرة لإحضار المياه باستخدام عربات تجرها الحمير بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في المنطقة، وفق وكالة فرانس برس.

وحظرت السلطات منذ ذلك الحين جمع المياه من النهر ودعت إلى إضافة جرعات إضافية من الكلور إلى نظام توزيع المياه. وتم إغلاق معظم المطاعم المحلية في إجراء احترازي.

وذكرت المنظمة غير الحكومية، أن مركز علاج الكوليرا في مستشفى كوستي الجامعي يعج بمرضى يعانون إسهالا حادا وجفافا وقيئا.

وأفاد الدكتور فرنسيس لايو أوكان، المرجع الطبي لمشروع منظمة أطباء بلا حدود في كوستي: «الوضع مثير للقلق حقا وهو على وشك الخروج عن السيطرة».

ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، وصل 800 مريض إضافي إلى مركز علاج الكوليرا بين يومي الأربعاء والجمعة.

وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في يناير الماضي، من تزايد الهجمات على منشآت البنى التحتية المدنية بما فيها محطات الكهرباء، ما يؤدي إلى عرقلة توفر التيار والمياه النظيفة لملايين من سكان البلاد.

والعام الماضي، أعلنت الحكومة السودانية تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وتسجيل 24609 حالات و699 وفاة بحلول أكتوبر الماضي.