بدأت اليوم السبت في قطاع غزة مراسم تسليم 6 أسرى إسرائيليين بالدفعة السابعة من عمليات التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وانتشر عدد كبير من مقاتلي كتائب القسام في رفح (جنوبي القطاع) وفي مخيم النصيرات (وسطه) استعدادا لتسليم الأسرى الستة للصليب الأحمر الدولي، وتجري المراسم أيضا في حضور شعبي.

وسيتم تسليم أسيرين في رفح و4 آخرين في النصيرات، وفق مصادر من حركة حماس.

وفي المقابل، ينتظر أن يتم اليوم الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، من بينهم 50 أسيرا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و60 من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 47 من محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

كذلك سيفرج عن 445 أسيرا من قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.

وتشارك في مراسم التسليم عدة تشكيلات من كتائب القسام بينها وحدة الظل المسئولة عن الأسرى.

وكان أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم القسام، أعلن مساء أمس أن الأسرى الذين سيفرج عنهم هم إيليا كوهن، عومر شيف توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفرا منجستو، هشام السيد، وقالت إسرائيل إنه تم إبلاغ عائلات الأسرى المشمولين بعملية التبادل الجديدة.

• مراسم التسليم

ووصلت مركبات الصليب الأحمر الدولي إلى موقع تسليم الأسرى الإسرائيليين في رفح.

من جهته، قال مصدر في كتائب القسام إنه سيتم الإفراج عن الأسيرين أفرا منغستو وتال شوهام برفح.

وعلى منصتي التسليم في رفح والنصيرات، عرضت كتائب القسام أسلحة استولى عليها المقاومون خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما رُفعت صور قادة المقاومة الذين استشهدوا في الحرب الأخيرة على القطاع الفلسطيني.

وقال هاني الشاعر إن عملية التسليم في رفح تتم في ميدان المشروع شرقي المدينة، على بعد مئات الأمتار من وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد نُصبت في ميدان المشروع برفح منصة رفعت عليها صور قادة القسام ولافتة كبيرة كتب عليها "نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد".

وعملية التسليم في مخيم النصيرات هي الثانية التي تتم وسط القطاع، حيث جرت سابقا عملية تسليم في دير البلح.

وأضاف أن مراسم التسليم تجري في منطقة كانت توجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار أسابيع.

والأسلحة التي ستعرض في مخيم النصيرات غنمها مقاومون خلال عمليات بينها عملية جحر الديك التي نفذتها كتائب القسام وعملية "كمين الموت" شرق مخيم المغازي والتي قتل فيها 22 جنديا إسرائيليا.

ويشارك مقاتلين من كل فصائل المقاومة في مراسم التسليم بالمخيم، وظهر على المنصة شعار "الأرض تعرف أهلها.. من الأغراب مزدوجي الجنسية".

• جثة بيباس

في غضون ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم التعرف -في وقت مبكر اليوم- على جثة الأسيرة شيري بيباس التي أعيدت الليلة الماضية من غزة.

وأضافت إذاعة الاحتلال أن بيباس قتلت على الأرجح في الأسر مع طفليها. كما أكدت عائلتها ومستوطنة نير عوز مقتل بيباس بعد تأكيد معهد الطب الشرعي هويتها.

وكانت كتائب القسام سلمت أول أمس جثث 3 إسرائيليين قتلوا في الأسر، وقالت إسرائيل لاحقا إن إحدى الجثث تعود لمواطنة من غزة، ليتم بعد ذلك تسليم جثة بيباس.

وأشارت حركة حماس إلى احتمال حدوث خطأ خلال تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين القتلى، مؤكدة أن لا مصلحة لديها في عدم الوفاء بالاتفاق.

وكان الجيش الإسرائيلي قال مساء أمس إنه ينظر في تقارير تفيد بأن حماس سلمت جثة ثانية للصليب الأحمر يُعتقد أنها لبيباس، وذلك بعدما سلّمت حماس جثة أولى أول أمس تبيّن أنها ليست لوالدة الطفلين بيباس.

من جهتها، قالت حماس -في بيان مساء أمس- إن ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال واتهامه للمقاومة بقتل عائلة بيباس ليست سوى "أكاذيب محضة تضاف إلى سلسلة طويلة من الأكاذيب التي يطلقها منذ 15 شهرا في سياق حرب الإبادة".

وفي هذه الأثناء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل تطالب بالإفراج عن 22 أسيرا أحياء في المرحلة الثانية من الصفقة.

وأضافت أن الولايات المتحدة حددت لإسرائيل وحماس هدفا للتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، وقالت إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط أجرى محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن الاتفاق، بما في ذلك مفاوضات المرحلة الثانية.