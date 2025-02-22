عروض محلية وخليجية لشراء أرض دريم لاند من بنكي الأهلي المصري ومصر

• مصادر: ١٦ شركة عقارية تتنافس للحصول على ٨٠٠ فدان بأكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل



تلقى بنكا الأهلى المصرى ومصر عروضا محلية وخليجية لشراء أرض دريم لاند على مساحة ٨٠٠ فدان بمدينة السادس من أكتوبر، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

بحسب المصادر فإن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية دريم لاند المملوكة للبنك الأهلى المصرى بنسبة ٨٥٪ وبنك مصر ١٥٪ ، تجرى دراسة للعروض التى تلقتها من شركات تطوير عقارى كبرى لإقامة مشروع عمرانى متكامل إما بشراء الأرض أو تطويرها بنظام المشاركة فى الإيرادات. أحد المصادر رجح البت فى العروض المتنافسة واختيار العرض المناسب فى الربع الثالث من العام الجارى، مضيفا أن الاستثمارات المتوقعة من المشروع تقارب ٢٠٠ مليار جنيه بينما تبلغ قيمة الأرض حوالى ٥٠ مليار جنيه.

كانت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى المصرى ومصر، حصلت على أرض ديرم لاند مقابل تسوية مقابل تسوية مديونيات مستحقة على مجموعة شركات بهجت دريم لاند بعد ١٠ سنوات من المنازعات القانونية.

وقالت المصادر إن الشركة قد تتجه إلى تقسيم الأرض إلى قطعتين أو ثلاث وفقا للعروض المتقدمة أو تطويرها كمشروع واحد حسب العرض المالى والفنى.