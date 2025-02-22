السودان: الكوليرا تقتل 58 شخصا وتصيب 1300 آخرين بجنوب البلاد

قالت السلطات الصحية، اليوم السبت، إن تفشي مرض الكوليرا في مدينة بجنوبي السودان أسفر عن وفاة نحو 60 شخصا وإصابة حوالي 1300 آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتم إلقاء اللوم في تفشي المرض في مدينة كوستي الجنوبية بشكل رئيسي على مياه الشرب الملوثة بعد أن تم تعطيل منشأة إمدادات المياه في المدينة خلال هجوم من قبل جماعة شبه عسكرية سيئة السمعة، بحسب وزارة الصحة. وهذه الجماعة تقاتل الجيش السوداني منذ حوالي عامين.

وقالت الوزارة في بيان إن المرض أدى إلى وفاة 58 شخصا وإصابة 1293 آخرين بين يومي أمس الأول الخميس واليوم السبت في كوستي، التي تبعد 420 كيلومترا (261 ميلا) جنوب العاصمة الخرطوم.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت سلسلة من التدابير لمكافحة التفشي، بما في ذلك إطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا في المدينة، التي تقع على الضفة الغربية لنهر النيل الأبيض، مقابل مدينة ربك، عاصمة ولاية النيل الأبيض.

وقالت الوزارة إنها قامت أيضا بتوسيع سعة مركز العزل بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموعات طبية دولية أخرى.

وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود أن مركز علاج الكوليرا في مستشفى كوستي قد استنفد طاقته الاستيعابية، مما دفع السلطات الصحية لاستخدام غرف الطوارئ للبالغين والأطفال لتوفير مساحة إضافية لعلاج المرضى المصابين.