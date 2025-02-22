قال محمد صلاح، نجم ليفربول، أن مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، صعبة للغاية، ويظل السيتي مرشحا للفوز بالمباراة في أي وقت نظرا لامتلاكه أحد أعظم المدربين في العالم بيب جوارديولا إلى جانب امتلاكه لاعبين رائعين للغاية.

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي، غدا الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البريميرليج.

تحدث محمد صلاح في مقابلة مع الموقع الرسمي لليفربول، عن مواجهة مانشستر سيتي، قائلًا:" ستكون صعبة، نلعب أمام مانشستر سيتي خارج ملعبنا، لذا سيكونوا دائما المرشحين للفوز على أرضهم، لكننا سنذهب إلى هناك ونحاول الفوز".

أضاف:" سيظل مانشستر سيتي دائما كما هو السيتي، لديهم أحد أعظم المدربين على الإطلاق «جوارديولا» ولديهم لاعبون عظماء، لعبوا على أعلى مستوى لسنوات عديدة، وفازوا بكل شئ، سيكونوا دائما فريق قوي وبإمكانهم الفوز بالمباراة في أي وقت".

تابع صلاح:" لذا، أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية، يمتلكون أفضلية اللعب على أرضهم، ويملك لاعبون ذوي خبرة، لذا نحتاج للبقاء هادئين".

وعن المحافظة على مستواه على الرغم من كونه في عامه الـ32، قال صلاح:" إنه أمر ممتع ومختلف، لكنني أراه بطريقة مختلفة الآن، لقد أصبحت أكثر خبرة".

أوضح صلاح:" عندما تكون أحد اللاعبين الكبار في الفريق، عليك أن تكون أكثر اهتماما ليس فقط في الملعب، في الماضي.. عندما أتيت إلى هنا في السنة الأولى، ربما كنت أفكر فقط في الملعب واللعب، وليس في اللاعبين".

واصل صلاح:" لكن الآن، على سبيل المثال..كنت في الطابق السفلي مبكرا وجاء فان دايك مبكرا وكنا نتحدث عن نتيجة مباراتنا أمام أستون فيلا، وأننا لسنا سعداء بالنتيجة، وما يمكننا القيام به لتحسين الأمور وتغييرها، لذا تتغير الأمور مع الوقت".

أكد صلاح:" أعمل على جسدي كل يوم وعلى عقلي أيضا، للبقاء في كامل تركيزي وهدوئي".

وتطرق صلاح للحديث عن صناعته للأهداف وتقديمه للتمريرات الحاسة لزملائه في الفريق، قائلًا:" أعتقد أنني أحاول فهم طريقة لعبهم، وليس أسلوب لعبي فقط، في الماضي كنت معتادا على طريقة لعبي فقط، وكانوا بحاجة إلى التكيف معي أسلوبي في اللعب، الآن مع مرور الوقت، إذا كنت تريد تحسين نفسك فأنت بحاجة إلى التكيف مع أسلوب لعب زملائك في الفريق أيضا، لذا أقوم بدراسة طريقة لعبهم، وأشاهدهم طوال الوقت في التدريبات والمباريات".

أتم صلاح:" أعود إلى المنزل وأشاهد المباريات أيضا في بعض الأحيان، أحتاج إلى تكييف أسلوب لعبي مع طريقتهم، حتى أستطيع التحسن في هذا الجزء".

يتصدر محمد صلاح سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي برصيد 24 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه إيرلينج هالاند صاحب الـ19 هدفا.