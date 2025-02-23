شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

تقدم الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب الأزهر عن تقديره لمواقف الملك وولي العهد تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدرًا العلاقة الوثقى التي تجمع بين الأزهر والمملكة من قديم الزمان.

كما دعا المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم على الأمتين العربية والإسلامية الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.