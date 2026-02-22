احتجاجات ضد الحكومة في عدة جامعات بإيران

نظم الطلاب في إيران مسيرات ضد الحكومة في عدة جامعات لليوم الثاني، فيما يعد اختبارا للهدوء الهش الذي يسود البلاد بعد القمع العنيف للاحتجاجات الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد تظهر ترديد شعارات ضد قيادة البلاد ودعوات بالإفراج عن المحتجزين السياسيين ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في جامعات بأنحاء طهران ومدن أخرى.

وكانت احتجاجات قد اجتاحت إيران الشهر الماضي بسبب تفاقم سوء أحوال المعيشة وإخفاقات الدولة، مما أثار دعوات على مستوى البلاد لإنهاء القيادة الإسلامية للبلاد.

وردت الحكومة بأعمال قمع عنيفة، جعلتها الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.