فنزويلا تعلن تفكيك خلية خططت لعمليات اغتيال لسياسيين وعسكريين

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قال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول إنه تم تفكيك خلية متهمة بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لسياسيين وعسكريين ومهاجمة ثكنات عسكرية.

وقال الوزير الفنزويلي - في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية: "إن أجهزة المخابرات فككت خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات نوعية عبر مرتزقة من كولومبيا وأمريكا الوسطى تشمل اغتيال زعماء سياسيين وقضاة وقادة عسكريين وتخريب المرافق العمومية لخلق فوضى في المجتمع الفنزويلي".

وأشار إلى أنه تم اعتقال قائد الخلية وهو "محام" وضبط بحوزته مجموعة من الأسلحة وأموال بالعملات الأجنبية.