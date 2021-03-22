رصد ظهور نادر للدلافين بالقرب من شواطئ الغردقة

رصد عدد من أصحاب المراكب السياحية بالغردقة، ظهور نادر وفريد لأحد أنواع الدلافين من النوع "ريسو"، والتي قلما تظهر بشواطئ البحر الأحمر؛ وذلك بالقرب من شواطئ الغردقة أثناء القيام برحلات بحرية على متن مركب وعلى متنها عدد من السائحين بشواطئ مدينة الغردقة، والذين عبروا عن إعجابهم بالمشهد الفريد والذي لم يتكرر منذ عشر سنوات.

وأوضح أحمد بيجو صاحب مركب سياحي ومنظم رحلات بحرية بالغردقة، أنه خلال رحلة بحرية برفقة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وتم رصد أحد أنواع الدلافين النادرة التي قلما تظهر بشواطئ البحر الأحمر، إذ أن آخر ظهور لهذه الدلافين كان أكثر من عشر سنوات.

وأشار بيجو، في حديثه، اليوم الاثنين، إلى أن ظهور هذه النوعية من الدلافين لاقى إعجاب السائحين الأجانب وعبروا عن سعادتهم بشواطئ الغردقة الخلابة والشعاب المرجانية الرائعة ومشاهدة النوعيات النادرة من الكائنات البحرية.

إذ ظهرت أنواع من أسماك المانتا والقرش الحوتي المسالم، مؤكدين أن شواطئ الغردقة تتميز بجوها الرائع عن غيرها عن باقي مدن العالم.

ومن جانبه، أوضح دكتور تامر كمال مدير المحميات بالبحر الأحمر، أن الدلافين التي تم رصدها من النوع "ريسو" هو أحد أنواع الدلافين الكبيرة الحجم، والذي يندر وجوده بالقرب من الشواطئ، وأن ظهوره بمياه البحر الأحمر يدل على نظافة البيئة البحرية ومؤشر جيد للاعتناء بالشواطئ.

وأكد أن لجان مشكلة من المحميات تدرس ظهور هذه الكائنات البحرية النادرة والتنسيق مع وزارة البيئة بخصوص ذلك.

وبين أن طول هذه الدلافين حوالي 3 أمتار، وقد وصل حجم بعض الأفراد إلى 3.8 م، ويتراوح وزنها ما بين50 كجم إلى 300.