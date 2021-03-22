الأمم المتحدة ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب باليمن

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية الجديدة لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.



وفي وقت سابق رحبت وزارة الخارجية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالمبادرة السعودية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أعوام، وفقا لوكالة رويترز.



وكانن المملكة العربية السعودية طرحت، اليوم الاثنين، مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح خطوط جوية وبحرية.



وتتضمن المبادرة التي أعلنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحُديدة.



وقال الأمير فيصل إنه سيتم استئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران مضيفا أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين عليها.