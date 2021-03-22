ليبيا تسجل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الإثنين، تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و7 حالات وفاة.

وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية الإخبارية - أنه تم تسجيل 1049 حالة شفاء من فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 152 ألفا و510 حالات، منها 10 آلاف و636 حالة نشطة، و139 ألفا و361 حالة تعاف، في حين توفي 2513 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

وذكر أنه تسلم 5411 عينة من مختلف المدن لفحصها والتأكد من إصابتها بفيروس "كورونا" من عدمه.